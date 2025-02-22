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Берлинская полиция применила газ на акции в преддверии парламентских выборов

РИА: в Берлине произошли столкновения ультралевых активистов с полицией

В Берлине произошли столкновения ультралевых активистов с полицией на акции в преддверии парламентских выборов, силовики применили слезоточивый газ. Об этом сообщает РИА Новости.

До этого сотни ультраправых активистов собрались на марш против левых в центре Берлина. Сперва обе демонстрации проходили мирно, однако затем ультралевые попытались препятствовать маршу ультраправых. Это привело к столкновениям с полицией, в результате чего силовики применили слезоточивый газ. По предварительным данным, пострадали три активиста.

Данные опроса института INSA показали, что блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) был лидером предвыборной гонки за три дня до выборов в парламент Германии с рейтингом 30%.

По данным исследования, Социал-демократическая партия Германии имеет 15% поддержки, правая «Альтернатива для Германии» — 21%. Поддержать партию «Зеленые» готовы 13%, а партию «Левые» — 7%.

Президент России Владимир Путин рассказывал в интервью Павлу Зарубину, что у него по-прежнему есть много друзей в Германии, ведь в свое время он там долго жил. Он также подчеркнул, что современное немецкое общество не имеет отношения к преступлениям нацистов.

Подробнее о том, что ждет Германию после выборов, — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Германии не исключили «немецкий Майдан» по итогам выборов.

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