Экс-депутат бундестага Гердт: в Германии могут начаться протесты после выборов

После парламентских выборов в Германии, которые пройдут 23 февраля, могут начаться масштабные протесты. Об этом «Газете.Ru» заявил бывший депутат бундестага, председатель Международного совета русских немцев Вальдемар Гердт.

По его словам, правая партия «Альтернатива для Германии» (АдГ) продолжает набирать популярность в немецком обществе, однако «в коалицию с ними никто вступать не захочет, если, конечно, американцы не додавят эту тему».

По оценке Гердта, скорее всего, победу на выборах одержит блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) во главе с Фридрихом Мерцем.

«Когда все поймут, что АдГ больше нельзя запретить, то проигравшие выведут на улицы левых активистов. Создать немецкий Майдан в таких условиях очень легко. Если сотни тысяч выйдут на улицу, то хватит всего лишь нескольких провокаций. Так что не выиграет никто. Немецкий народ уже проиграл», — подчеркнул он.

Гердт отметил, что внутриполитические условия в Германии при нынешнем канцлере Олафе Шольце ухудшились: промышленность уходит из Германии, люди теряют рабочие места, большинство населения погрязло в кредитах. На это накладывается распространение «оголтелой гендерной идеологии», напомнил немецкий политик.

Данные опроса института INSA показали, что блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) был лидером предвыборной гонки за три дня до выборов в парламент Германии с рейтингом 30%.

По данным исследования, Социал-демократическая партия Германии имеет 15% поддержки, правая «Альтернатива для Германии» — 21%. Поддержать партию «Зеленые» готовы 13%, а партию «Левые» — 7%.

Президент России Владимир Путин рассказывал в интервью Павлу Зарубину, что у него по-прежнему есть много друзей в Германии, ведь в свое время он там долго жил. Он также подчеркнул, что современное немецкое общество не имеет отношения к преступлениям нацистов.

Подробнее о том, что ждет Германию после выборов, — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Трамп пожелал немцам удачи на выборах в бундестаг.