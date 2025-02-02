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Путин рассказал о своих друзьях в Германии

Путин заявил, что у него до сих пор осталось много друзей в ФРГ
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Кристина Кормилицына/РИА Новости

Президент России Владимир Путин заявил в интервью Павлу Зарубину, что у него по-прежнему есть много друзей в Германии. Разговор с главой государства корреспондент «России 1» опубликовал в своем Telegram-канале.

«Я все-таки жил в Германии. У меня в Германии много друзей осталось до сих пор», — сказал российский лидер.

В ноябре заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что союзниками России являются те страны, которые в отличие от западного мира не называют Россию своим противником. По его словам, это «огромное количество стран» глобального Юга, Азии, Арабского полуострова.

Зампред Совбеза также отметил, что стран — противников России «ограниченное количество». Он подчеркнул, что в этот перечень попал «весь западный мир».

До этого Путин назвал неправильным словосочетание «недружественные страны», так как недружественными являются элиты или правители. По его мнению, в России в общественное сознание и оборот вошло данное словосочетание, которое неточно отражает текущие реалии.

Ранее Трамп заявил, что дружба с Россией — правильный путь.

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