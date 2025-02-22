Советника губернатора Ростовской области доставили в суд для избрания меры пресечения

В Ленинский районный суд Ростова-на-Дону доставили советника губернатора Ростовской области Виктора Гончарова, подозреваемого в превышении должностных полномочий. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным агентства, в ходе заседания ему будет предъявлена мера пресечения.

О задержании Гончарова стало известно 21 февраля. До этого был задержан заместитель губернатора Ростовской области — министр сельского хозяйства и продовольствия Константин Рачаловский. На него завели уголовное дело по той же статье.

Позже, по данным Telegram-канала Shot, в здании правительства Ростовской области провели обыски. По данным канала, у следователей возникли вопросы к министру в рамках расследования уголовного дела в отношении министра финансов региона Лилии Федотовой.

Ранее соседи замгубернатора Ростовской области рассказали, как жила его семья.