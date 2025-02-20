Соседи замгубернатора Ростовской области рассказали, как жила его семья

Соседи задержанного по подозрению в превышении должностных полномочий замгубернатора, главы минсельхоза Ростовской области Константина Рачаловского рассказали РИА Новости, что его семья жила тихо и не привлекала внимания.

По словам соседей Рачаловского по загородному дому, семья чиновника приезжала в поселок редко. Дом семьи Рачаловского расположен в Аксайском районе в 30 км от Ростова-на-Дону.

«Спокойные, тихие, ничего такого. Да и не видно их почти», — поделился житель поселка.

Другая местная жительница добавила, что редко встречала семью Рачаловских.

«Старший Рачаловский бывает тут только летом, к детям приезжают. Вот дети тут в основном и живут летом, а он (Рачаловский. — «Газета.Ru») с женой иногда наведается. Так-то мы их и не видим», — поделилась еще одна собеседница агентства.

Также местные жители отметили, что возле дома Рачаловских нет следов обыска или визита силовиков.

17 февраля управление ФСБ по Ростовской области сообщило, что в отношении Рачаловского возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий.

Ранее экс-министра сельского хозяйства Карелии приговорили к 15 годам тюрьмы.