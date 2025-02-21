В Ростовской области задержали советника губернатора

В Ростовской области силовики задержали Виктора Гончарова, советника губернатора региона. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Гончаров задержан, уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 286 (Превышение должностных полномочий) УК РФ», — говорится в сообщении.

До этого был задержан заместитель губернатора Ростовской области — министр сельского хозяйства и продовольствия Константин Рачаловский. На него завели уголовное дело по той же статье.

17 февраля в здании правительства Ростовской области прошли обыски. Сообщалось, что у следователей возникли вопросы к министру в рамках расследования уголовного дела в отношении министра финансов региона Лилии Федотовой.

В начале февраля Ленинский суд Ростова-на-Дону санкционировал арест Федотовой, подозреваемой в превышении должностных полномочий.

Ранее соседи замгубернатора Ростовской области рассказали, как жила его семья.