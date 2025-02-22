В аэропортах Казани и Нижнекамска ввели ограничения

Росавиация ввела временные ограничения на прилет и вылет воздушных судов в аэропортах Казани и Нижнекамска. Об этом 22 февраля сообщил официальный представитель ведомства Артем Кореняко в своем Telegram-канале.

По словам Кореняко, меры введены утром для «обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов».

«Экипажи, авиадиспетчеры и службы аэропортов предпринимают все необходимые действия для минимизации рисков», — подчеркнул представитель Росавиации.

В последний раз в аэропортах Казани и Нижнекамска вводили ограничения 19 февраля. В тот день принимать и отправлять самолеты также перестали Ижевск, Киров и Ульяновск. Отметим, что тогда над Татарстаном сбили беспилотник.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее Дональд Трамп анонсировал новые переговоры США и России по Украине.