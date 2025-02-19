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В трех российских аэропортах ввели ограничения

В аэропортах Казани, Нижнекамска и Ульяновска временно ограничили полеты
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Alexandr Zimovskoy/Shutterstock/FOTODOM

Аэропорты Казани, Нижнекамска и Ульяновска временно не принимают и не отправляют авиарейсы. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.

«Экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и службы аэропортов принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов — это главный приоритет», — говорится в сообщении, опубликованном в 4:15 по московскому времени.

Ограничения ввели на фоне налетов беспилотников ВСУ на российские регионы. Незадолго до этого сообщалось, что украинские дроны атаковали Сызранский нефтеперерабатывающий завод в Самарской области. По предварительной информации, обошлось без пострадавших. Губернатор региона Вячеслав Федорищев добавил, что на предприятии организовали работу экстренных и оперативных служб.

Кроме того, губернатор Тульской области Дмитрий Миляев заявил, что над Тулой сбит беспилотник Вооруженных сил Украины. Дрон был подавлен штатными средствами Минобороны РФ, уточнил он.

Также МЧС России предупредило, что на территории Краснодара объявлена угроза атаки беспилотных летательных аппаратов. Жителей города призвали сохранять спокойствие.

Ранее Британия раскрыла планы по поставке Украине десятков тысяч БПЛА.

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