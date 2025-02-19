Еще в двух российских аэропортах ввели ограничения

В аэропортах Ижевска и Кирова временно ограничили полеты

Аэропорты Ижевска и Кирова временно не принимают и не отправляют авиарейсы. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.

Ограничительные меры действуют с 4:30 по московскому времени, говорится в сообщении.

Незадолго до этого Кореняко сообщил, что в аэропортах Казани, Нижнекамска и Ульяновска также ввели ограничения на прием и отправку самолетов. Он подчеркнул, что обеспечение безопасности полетов является главным приоритетом.

Ограничения ввели на фоне налетов беспилотников ВСУ на российские регионы. В Самарской области украинские дроны атаковали Сызранский нефтеперерабатывающий завод. По предварительной информации, обошлось без пострадавших. Губернатор региона Вячеслав Федорищев добавил, что на предприятии организовали работу экстренных и оперативных служб.

Кроме того, губернатор Тульской области Дмитрий Миляев заявил, что над Тулой сбит беспилотник Вооруженных сил Украины. Дрон был подавлен штатными средствами Минобороны РФ, уточнил он.

Также МЧС России предупредило, что на территории Краснодара объявлена угроза атаки беспилотных летательных аппаратов. Жителей города призвали сохранять спокойствие.

Ранее у ВСУ появились БПЛА, способные долететь до Сибири.