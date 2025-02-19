Над Татарстаном сбили беспилотник

Силы противовоздушной обороны в ночь на 19 февраля сбили беспилотный летательный аппарат Вооруженных сил Украины (ВСУ) над Республикой Татарстан. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Информации о возможных последствиях не приводится.

Также военные уничтожили три дрона над территорией Брянской области, четыре — над акваторией Черного моря, один дрон подавили над Тульской областью.

Как сообщала Росавиация, в Татарстане в аэропортах Казани и Нижнекамска вводились временные ограничения на прием и отправку рейсов.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее у ВСУ появились БПЛА, способные долететь до Сибири.