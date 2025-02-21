В Екатеринбурге пару арестовали за пьяный дебош на борту самолета

В Кольцово пара из Челябинска устроила дебош на борту самолета

В аэропорту Екатеринбурга пару задержали за нарушение общественного порядка. Об этом сообщает управление на транспорте МВД РФ по Уральскому федеральному округу.

Инцидент произошел в Кольцово. 44-летний житель Челябинска и его 48-летняя спутница зарегистрировались на рейс в Египет, время до вылета они проводили в кафе, на борт они поднялись в состоянии алкогольного опьянения.

Во время рассадки на борту один из пассажиров задел мужчину плечом, после чего задержанный стал нецензурно выражаться. К ссоре присоединилась и женщина, персонал успокоить дебоширов не смог, поэтому работники вызвали полицию. Когда сотрудники МВД прибыли, пара устроила дебош.

«В результате чего полицейские надели на челябинцев наручники и доставили в Линейный отдел МВД России в аэропорту Кольцово», – сообщается в публикации.

Суд назначил мужчине семь суток административного ареста, женщине – пять.

Ранее пассажирка рейса в Египет устроила пьяный дебош в самолете и получила штраф.