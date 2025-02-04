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Вице-губернатора Ростовской области арестовали по делу о превышении полномочий

Суд арестовал вице-губернатора Ростовской области Федотову на два месяца
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Правительство Ростовской области

Ленинский суд Ростова-на-Дону санкционировал арест вице-губернатора Ростовской области Лилии Федотовой, подозреваемой в превышении должностных полномочий. Об этом сообщает РИА Новости из зала суда.

Следователь ходатайствовал об аресте на два месяца (до 2 апреля 2025 года), ссылаясь на частые зарубежные поездки Федотовой и проживание ее сына в Испании.

Федотова заявила суду, что выезжала только в Турцию на отдых, а также страдает серьезным заболеванием.

«Избрать Федотовой меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца», — огласил судья.

Дело возбуждено по статье о превышении полномочий (ч. 1 ст. 286 УК РФ). Точные обвинения и обстоятельства дела пока не раскрываются.

По данным пресс-службы Следкома, в 2020 году женщина взяла кредиты в коммерческом банке на сумму 12 млрд рублей по ставке свыше 6% годовых для нужд региона. В ходе расследования стало известно, что ущерб бюджету Ростовской области составил 1,9 млрд рублей. На данный момент проводятся следственные действия для установления всех обстоятельств произошедшего.

Ранее экс-министра сельского хозяйства Карелии приговорили к 15 годам тюрьмы.

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