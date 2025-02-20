Большинство граждан Греции и Кипра «соскучились по России» и ждут потепления во взаимоотношениях между странами. Об этом заявил постоянный представитель республики Крым при президенте РФ, вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов в интервью РИА Новости.

«Несмотря на антироссийскую политику своих правительств, большинство граждан Греции и греков-киприотов соскучились по России. Около 70% греков и 75–80% киприотов поддерживают Россию», — подчеркнул Мурадов.

Он заявил, что после переговоров США и России в Саудовской Аравии у греков и киприотов появилась надежда, что отношения между странами наконец будут восстановлены. Там рассчитывают, что диалог между Штатами и РФ продолжится.

«В Греции, а на Кипре еще больше, продолжают питать самые теплые чувства к нашей стране. Аналогичную тенденцию мы наблюдаем и в греческих общественных настроениях», — отметил вице-премьер крымского правительства.

Российско-американские переговоры состоялись в Эр-Рияде 18 февраля. Встреча длилась около 4,5 часа, на ней, в частности, обсуждалась организация контактов по урегулированию конфликта на Украине.

Президент России Владимир Путин оценил эти переговоры положительно. Ему доложили, что атмосфера на встрече американских и российских делегатов была доброжелательной.

Ранее стало известно, что поток иностранцев в Россию вернулся к допандемийному уровню.