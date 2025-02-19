Путин высказался о переговорах РФ и США в Эр-Рияде

Президент России Владимир Путин положительно оценил переговоры РФ и США в Эр-Рияде. Об этом сообщает РИА Новости.

«Оценка положительная», — сказал он, отвечая на вопрос о переговорах.

По словам главы государства, ему доложили, что встреча американских и российских представителей в Саудовской Аравии была доброжелательной.

18 февраля в Эр-Рияде прошли переговоры представителей США и России. Встреча длилась 4,5 часа, на ней обсуждалась в том числе организация контактов по урегулированию украинского конфликта.

Помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что переговоры прошли «неплохо»: Москва и Вашингтон договорились продвигать двусторонние отношения и учитывать интересы друг друга. Он добавил, что стороны будут работать, чтобы создать условия для встречи президентов России и США. Кроме того, он отметил, что в свое время отдельные российские и американские команды переговорщиков начнут контакты по Украине.

Ранее в США заявили, что Россия выиграла раунд переговоров по Украине.