Поток иностранцев в Россию вернулся к допандемийному уровню

Количество поездок иностранных граждан из дружественных стран, посетивших Россию в 2024 году, достигло уровня 2019 года, до введения карантинных мер и массового закрытия границ в связи с пандемией COVID-19. Это отметили эксперты цифрового оператора tax free DigiTaxFree на основе данных пограничной службы ФСБ России.

«Газета.Ru» ознакомилась с результатами исследования.

Так, в 2024 году иностранцы, не включая граждан стран ЕАЭС, совершили 9,227 млн поездок в Россию, что практически соответствует показателю 2019 года — 9,229 млн поездок. В сравнении с 2023 годом наблюдается увеличение на 11%, а отличие от 2019 года составляет всего 0,01%. Поездки граждан ЕАЭС не учитывались, так как они пересекают границу страны по особым условиям. Также не учитывались поездки граждан недружественных России стран.

«Если проанализировать количество граждан иностранных государств, в том числе прибывающих с туристическими целями в Российскую Федерацию до 2019 года, то видно, что большая часть — около 9 млн поездок — приходилась на граждан Украины, также было много гостей из Финляндии, Германии и прочих недружественных стран», — отмечает исполнительный директор DigiTaxFree Вадим Клементьев.

Сейчас же, если анализировать пересечения границ Российской Федерации с точки зрения дружественных и стран наших союзников, то количество поездок иностранных граждан очень существенно растет.

«Мы видим прибытие большого количества граждан Средней Азии, арабских стран, Дальнего Востока. Я думаю, с открытием новых авиарейсов или уменьшением стоимости логистики для иностранных граждан, прибывающих в Российскую Федерацию, эти цифры будут только расти», — подчеркнул он.

Наибольшее количество иностранных граждан в 2024 году прибыло в Россию из стран ближнего зарубежья, в частности из Узбекистана, где наблюдается рост на 30% по сравнению с 2019 годом, и Таджикистана (+8%). На третьем месте по количеству визитов находится Китай, граждане которого стали существенно чаще посещать Россию в 2024 году — рост на 113% по сравнению с 2023 годом. Тем не менее допандемийные показатели 2019 года — 2 млн 257 тыс. визитов — пока не достигнуты (-25%).

Среди стран ближнего зарубежья также следует выделить Абхазию с 787,1 тыс. визитов в 2024 году (+20% к 2019 году), Грузию — 235 тыс. визитов (+96% к 2019 году) и Южную Осетию — 179,99 тыс. (+22%). В то же время отрицательная динамика визитов была зафиксирована у граждан Азербайджана (-55% к 2019 году), Индии (-17%) и Монголии (-7%).

Общее количество поездок граждан недружественных стран в Россию сократилось почти на 96% по сравнению с 2019 годом, составив 625 тыс. против 14 млн 740 тыс. в 2019 году.

Что касается целей визитов иностранных граждан, то наблюдается превышение допандемийных показателей по поездкам с рабочими целями. В 2024 году зафиксировано 3 млн 537 тыс. визитов с рабочими целями, что на 30% больше по сравнению с 2019 годом. Рекордные показатели по рабочим визитам отмечены у Туркменистана (+477%) и Индии (+244%). Также стабильный рост наблюдается по количеству визитов гражданами Узбекистана (+48% к уровню 2019 года).

«На сегодняшний день Россия становится очень перспективным направлением для иностранных граждан и туристов в связи с общим снижением курса рубля, активным развитием инфраструктуры на местах, появлением новых туристических маршрутов и новых направлений туризма — медицинский туризм, гастротуризм. В регионах сейчас очень хорошо развивается событийный туризм — тогда местные власти организовывают уникальные мероприятия разной тематики, которые привлекают внутренних и иностранных туристов. В этом году мы прогнозируем умеренный рост туристического потока, на уровне 10-15% к прошлому 2024 году», — резюмировал Клементьев.

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