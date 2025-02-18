Ушаков объявил о завершении переговоров РФ и США в Саудовской Аравии

Переговоры представителей России и США в Саудовской Аравии завершены. Об этом заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков, пишет РИА Новости.

«Переговоры завершены, мы сейчас уже выполняем программу по Саудовской линии», — сообщил Ушаков.

Переговоры представителей США и РФ по Украине состоялись 18 февраля в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде. Они были посвящены в том числе вопросу организации предстоящей встречи двух президентов — Владимира Путина и Дональда Трампа. Россию на переговорах представляли глава МИД Сергей Лавров, помощник главы государства Юрий Ушаков и глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

В МИД РФ подчеркнули, что переговоры России и США в Эр-Рияде являются предварительными консультациями, их смысл заключается в изложении базовых позиций сторон.

Для нашего государства, как ранее заявил Дмитрий Песков, важно добиться целей, поставленных перед началом СВО. При этом Россия предпочитает мирные средства для урегулирования этого конфликта и достижения своих целей.

Ранее стало известно, где находились Путин и Трамп в момент переговоров в Саудовской Аравии.