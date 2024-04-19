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У ВСУ появились БПЛА, способные долететь до Сибири

The Economist: у Украины появились дроны, способные долететь до Сибири

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Oleksandr Ratushniak/Reuters

В украинских Вооруженных силах (ВСУ) появились совершенно новые беспилотные летательные аппараты (БПЛА) с внушающей дальностью полета до трех тысяч километров, способные достичь Сибири. Об этом сообщает журнал The Economist.

Известно, что Киев вложил существенные суммы – сотни миллионов долларов – в производство передовых БПЛА. В настоящее время эти беспилотники, способные обнаруживать и атаковать цели на огромном расстоянии, выпускаются как минимум на шести заводах, отмечается в статье.

Издание подчеркнуло, что разработка такой техники на Украине стала необходимостью из-за отказа Запада предоставлять ей оружие дальнего действия.

18 апреля стало известно, что ВСУ применили метеозонды в атаке на Воронежскую область. Глава региона Александр Гусев уточнил, что при ночной атаке трех метеозондов никто не пострадал, серьезных разрушений не зафиксировало.

Ранее командир ВСУ заявил, что РФ обладает преимуществом в применении FPV-дронов.

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Операция на Украине
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