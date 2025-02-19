Жителей Краснодара предупредили об опасности атаки дронов

На территории Краснодара объявлена угроза атаки беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщается в приложении МЧС России.

«Внимание! Беспилотная опасность», — говорится в рассылке.

Жителей города призвали сохранять спокойствие.

Незадолго до этого губернатор Тульской области Дмитрий Миляев сообщил, что над Тулой сбит беспилотник Вооруженных сил Украины. Дрон был подавлен штатными средствами Минобороны РФ, уточнил он.

18 февраля российское оборонное ведомство заявило, что над Брянской областью за 60 минут — с 21:30 до 22:30 — сбили 20 дронов ВСУ. Кроме того, в течение этого часа был уничтожен один БПЛА над Крымом, добавили в ведомстве.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее Британия раскрыла планы по поставке Украине десятков тысяч БПЛА.