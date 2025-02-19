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Губернатор сообщил об отражении атаки беспилотника на Тулу

Миляев сообщил, что в Туле подавлен украинский дрон
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Министерство обороны РФ

Над территорией Тулы сбит беспилотный летательный аппарат Вооруженных сил Украины. Об этом заявил губернатор региона Дмитрий Миляев в своем Telegram-канале.

«Сегодня ночью наш регион подвергся воздушной атаке БПЛА ВСУ. Штатными средствами Минобороны РФ на территории города Тулы подавлен БПЛА», — говорится в сообщении, опубликованном в 1:13 по московскому времени.

Миляев уточнил, что обошлось без пострадавших. В настоящее время организована работа оперативных служб, добавил глава региона.

Министерство региональной безопасности в 1:21 сообщило, что режим опасности атаки дронов, объявленный в Тульской области около полуночи, отменен.

17 февраля стало известно, что Кропоткинскую нефтеперекачивающую станцию Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) атаковали семь украинских беспилотников, после чего ее были вынуждены вывести из эксплуатации, а нефть стали перекачивать на сниженных режимах. Пострадавших среди персонала станции не было, угрозу разлива нефти удалось предотвратить.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее у ВСУ появились БПЛА, способные долететь до Сибири.

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Атаки БПЛА на Россию
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