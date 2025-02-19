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Украинские дроны атаковали нефтеперерабатывающий завод в Самарской области

Федорищев сообщил об атаке беспилотников на НПЗ в Самарской области
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Станислав Красильников/РИА Новости

Беспилотные летательные аппараты Вооруженных сил Украины атаковали Сызранский нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) в Самарской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Федорищев в своем Telegram-канале.

«Сегодня ночью киевский режим подверг атаке Сызранский НПЗ», — говорится в сообщении, опубликованном в 2:57 по московскому времени.

По предварительным данным, обошлось без пострадавших. Сейчас на предприятии организована работа экстренных и оперативных служб, отметил глава региона.

Федорищев добавил, что в Самарской области сохраняется опасность атаки беспилотников.

Незадолго до этого губернатор Тульской области Дмитрий Миляев сообщил, что над Тулой сбит беспилотник Вооруженных сил Украины. Дрон был подавлен штатными средствами Минобороны РФ, уточнил он.

18 февраля российское оборонное ведомство заявило, что над Брянской областью за 60 минут — с 21:30 до 22:30 — сбили 20 дронов ВСУ. Кроме того, в течение этого часа был уничтожен один БПЛА над Крымом, добавили в ведомстве.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее глава ФСБ рассказал, куда Киев целится беспилотниками.

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