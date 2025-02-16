Стало известно, когда Госдума рассмотрит законопроект о запрете вейпов в России

Законопроект о запрете вейпов может быть рассмотрен Госдумой в весеннюю сессию. Об этом в интервью ТАСС заявил глава думского комитета по молодежной политике Артем Метелев.

По его словам, инициатива подготовлена и на данный момент находится в проработке.

«Мы очень рассчитываем на то, что мы ее сможем рассмотреть и принять в эту сессию», — заявил он.

3 февраля президент РФ Владимир Путин подписал закон, увеличивающий административные штрафы до 2 млн рублей за продажу детям табака, вейпов и кальянов. В конце января Совет Федерации одобрил соответствующую инициативу.

Депутаты Госдумы ранее выступили с законодательной инициативой о запрете на производство и продажу в России вейпов и другой связанной с ними никотиносодержащей продукции. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Госдуме оценили, нужны ли российским детям рехабы для зависимых от вейпинга.