Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Стало известно, когда Госдума рассмотрит законопроект о запрете вейпов в России

Глава комитета ГД Метелев: проект о запрете вейпов могут принять весной
close
Shutterstock

Законопроект о запрете вейпов может быть рассмотрен Госдумой в весеннюю сессию. Об этом в интервью ТАСС заявил глава думского комитета по молодежной политике Артем Метелев.

По его словам, инициатива подготовлена и на данный момент находится в проработке.

«Мы очень рассчитываем на то, что мы ее сможем рассмотреть и принять в эту сессию», — заявил он.

3 февраля президент РФ Владимир Путин подписал закон, увеличивающий административные штрафы до 2 млн рублей за продажу детям табака, вейпов и кальянов. В конце января Совет Федерации одобрил соответствующую инициативу.

Депутаты Госдумы ранее выступили с законодательной инициативой о запрете на производство и продажу в России вейпов и другой связанной с ними никотиносодержащей продукции. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Госдуме оценили, нужны ли российским детям рехабы для зависимых от вейпинга.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами