В Госдуме оценили, нужны ли российским детям рехабы для зависимых от вейпинга

Рехабы для лечения зависимости от вейпов — это лишь средство выкачивания денег из родителей, заявил в беседе с «Газетой.Ru» глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов. По его мнению, эффективнее будет отучить детей от электронных сигарет полным запретом на оборот и производство вейпов в России.

«Я считаю, что в России никакие рехабы не нужны. Рехабы — это, условно, средство для зарабатывания денег и, соответственно, выкачивания денег с родителей. Считаю, что необходим полный запрет вейпов, максимальное ограничение контрафакта, который продается нелегально, и массовая пропаганда о вреде вейпов в России с тем, чтобы родители особое внимание обращали на своих детей. И этот вопрос решится. Потому что детский организм способен перестраиваться и быстрее, так скажем, отучаться от тех или иных зависимостей. Тем детям, которым нужно реальное лечение, по моему мнению, могут помочь наркологи, которые занимаются никотиновой зависимостью. И в целом, если родители захотят обратиться к специалистам, те способны решить этот вопрос», — сказал Леонов.

При этом депутат предостерег от обращения к «целителям» и «знахарям». По его мнению, такие «специалисты» только усугубят проблему.

«В России сейчас набирает обороты теневой бизнес гадалок и разных знахарей, которые дают объявления об отучении от зависимости подростков, и туда обращаются наши родители, возят детей к этим гадалкам. И возникает другая ситуация, когда психологическая травма таких посещений еще больше усугубляет состояние ребенка. В этом плане, конечно, тоже нужно предпринять определенные действия со стороны государства», — констатировал Леонов.

В России с 2023 года действует закон о запрете продажи детям и подросткам вейпов и жидкостей для них. По словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, анализируя исполнение введенного запрета, парламентарии пришли к выводу, что этого недостаточно, чтобы защитить детей.

21 января Госдума приняла закон о штрафах до двух миллионов рублей за продажу вейпов несовершеннолетним. Вскоре парламент намерен рассмотреть законопроект о полном запрете производства и продажи вейпов в России.

Ранее в Британии открыли первую государственную больницу для зависимых от вейпа детей.