Совфед одобрил закон о повышении штрафов за продажу детям табачной продукции

Совет Федерации одобрил закон, повышающий до 2 млн руб. штрафы за продажу детям табачной продукции, вейпов и кальянов. Об этом сообщает РИА Новости.

Закон вносит изменения в статью 14.53 Кодекса РФ об административных правонарушениях. Он устанавливает штраф за продажу несовершеннолетним табачной продукции, никотинсодержащей продукции или сырья для их производства, кальянов, устройств для потребления никотинсодержащей продукции или сырья для их производства в размере от 200 до 300 тыс. руб. для граждан, от 500 до 700 тыс. руб. — для должностных лиц и от 1,5 до 2 млн руб. — для юрлиц.

За несоблюдение ограничений или нарушение запретов в сфере розничной торговли табачными изделиями законом устанавливается штраф от 10 до 20 тыс. руб. для граждан, от 30 до 50 тыс. руб. придется заплатить должностным лицам, от 90 до 120 тыс. руб. — юридическим лицам. За повторное совершение правонарушения гражданам нужно будет заплатить от 20 до 30 тыс. руб., должностные лица будут оштрафованы на сумму от 50 до 90 тыс. руб. юрлица — от 120 до 150 тыс. руб.

За оптовую или розничную продажу насвая, пищевой никотинсодержащей продукции или никотинсодержащей продукции, которая предназначена для жевания, сосания или нюханья, снюса юрлица будут оштрафованы на сумму от 1 до 1,5 млн руб., должностные лица — на сумму от 300 до 500 тыс. руб., граждане — на сумму от 150 до 200 тыс. руб.

21 января Госдума рассмотрела законопроект о штрафах до 2 млн рублей за продажу вейпов детям в третьем чтении и постановила принять его.

Ранее в Улан-Удэ девушка потеряла сознание после курения вейпа.