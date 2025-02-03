Путин подписал закон о штрафах за продажу вейпов детям

Путин подписал закон о штрафах до 2 млн рублей за продажу детям вейпов

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, увеличивающий административные штрафы до 2 млн рублей за продажу детям табака, вейпов и кальянов. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовых актов.

Изменения вносятся в статью 14.53 КоАП РФ. За продажу такой продукции вводятся штрафы в размере от 200 до 300 тысяч рублей для граждан, от 500 до 700 тысяч рублей для должностных лиц и от 1,5 до 2 миллионов рублей для юридических лиц.

29 января Совфед одобрил закон о повышении штрафов за продажу детям табачной продукции. 21 января Госдума рассмотрела законопроект о штрафах до 2 млн рублей за продажу вейпов детям в третьем чтении и постановила принять его.

Депутаты Госдумы ранее выступили с законодательной инициативой о запрете на производство и продажу в России вейпов и другой связанной с ними никотиносодержащей продукции. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Улан-Удэ девушка потеряла сознание после курения вейпа.