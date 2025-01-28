«Миллионы испытывают зависимость»: в России собираются запретить продавать вейпы

Все фракции Госдумы выступили за полный запрет оборота и производства вейпов в России

Депутаты Госдумы выступили с законодательной инициативой о запрете на производство и продажу в России вейпов и другой связанной с ними никотиносодержащей продукции. За введение жестких ограничений выступают все фракции российского парламента, а накануне председатель Думы Вячеслав Володин провел в Telegram опрос общественного мнения по этой теме. При этом, как пояснили «Газете.Ru» в Госдуме, сами вейпы под тотальный запрет, возможно, не попадут: при желании их можно будет ввозить из-за границы для личного использования.

Депутаты Госдумы подготовили пакет законопроектов о запрете на оборот и производство в России вейпов и другой связанной с ними никотиносодержащей продукции. Об этом «Газете.Ru» сообщил глава думского комитета по молодежной политике Артем Метелев.

«Мы надеемся, что законопроект будет принят в этом году. В Думе есть единогласная позиция по этому вопросу», — отметил он.

Необходимость введения жестких ограничений он обосновал заботой о здоровье россиян.

«Десятки миллионов граждан испытывают огромную зависимость именно от вейпов, подвергая бомбежке свои легкие и организм токсинами и ядами вместе с легко вдыхаемым солевым никотином, используя их сотни раз за день», — сказал Метелев.

По его мнению, в отношении сигарет также следует вводить дополнительные ограничения, «однако сигареты не курят дети, и на них нельзя так легко подсесть, как на вейпы».

Схожую точку зрения в беседе с «Газетой.Ru» высказал глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов. Он согласился с необходимостью запрета вейпов и подчеркнул, что это не станет ущемлением гражданских прав взрослых потребителей электронных сигарет — точно так же, как запрет на употребление наркотиков нельзя расценивать в этом качестве.

«Государство диктует правила, есть общественный договор. Если большинство населения нашей страны, а это больше 80%, считает, что вейпы нужно запретить, — задача Государственной думы это сделать», — заявил Леонов.

Говоря о 80%-ной поддержке инициативы, депутат Леонов, по-видимому, имел в виду опрос, проведенный председателем Госдумы Вячеславом Володиным в своем Telegram-канале. Пользователям предлагалось ответить на вопрос, сформулированный так:

«В 2023 году мы приняли закон о запрете продажи несовершеннолетним вейпов и жидкостей для них. Анализируя его исполнение, видим: этого недостаточно, чтобы защитить детей. Как вы отнесетесь к ПОЛНОМУ ЗАПРЕТУ ПРОДАЖИ ВЕЙПОВ И ЖИДКОСТЕЙ для них?»

В настоящее время свое мнение по этому поводу выразили более 265 тысяч человек. Подавляющее большинство, 74%, поддержали запрет; 18% не поддержали, а 7% отметились в графе «Все равно».

Что говорят в правительстве

Свою точку зрения на возможность законодательного запрещения оборота и производства вейпов высказали и в правительственных структурах.

Инициативу уже одобрило министерство здравоохранения. При этом в ведомстве отметили, что в России необходимо проработать дополнительные шаги по борьбе с потреблением традиционных сигарет и других разновидностей табачной продукции.

В министерстве обратили внимание и на другую опасность вейпов: с помощью электронных сигарет возможно потребление наркотических средств.

«То есть рядом с вами может идти подросток, который будет курить электронные сигареты, и при этом там будет не простая жидкость с никотином, а жидкость, например, с тетрагидроканнабинолом, то есть одним из составляющих конопли», — заявил замначальника управления профилактики факторов риска и коммуникационных технологий в здравоохранении Центрального НИИ организации и информатизации здравоохранения Минздрава России Виктор Зыков (цитата по РИА Новости).

МВД России поддержало депутатов в этом вопросе.

«Министерство внутренних дел Российской Федерации разделяет мнение о необходимости введения запрета вейпов и об их пагубном влиянии на состояние здоровья молодого поколения. Готовы рассмотреть все те законопроекты, которые есть, полностью принять участие в их разработке», — сказала инспектор по особым поручениям главного управления по обеспечению охраны общественного порядка и координации взаимодействия с органами исполнительной власти субъектов РФ МВД России Елена Перепелова (цитата по ТАСС).

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила РИА Новости, что ее ведомство также полностью поддерживает законопроект.

Полный запрет или нет?

Полной ясности в том, будет ли введен тотальный запрет на курение вейпов в России, в настоящий момент нет.

В тексте документа, который цитирует РИА Новости, говорится: «законопроектом предлагается: запретить оборот, в том числе ввоз на территорию Российской Федерации никотинового сырья, никотинсодержащих жидкостей, безникотиновых жидкостей и устройств для их потребления».

При этом глава думского комитета по охране здоровья Сергей Леонов в беседе с «Газетой.Ru» пояснил, что принимаемые меры, скорее всего, не коснутся граждан, которые решат купить вейп за границей для личного использования

«Взрослые люди, которые осознанно подходят к выбору вейпов, — у них есть выход. Это может быть, например, покупка вейпов за границей, если они уж так хотят. Думаю, для своих нужд никто не будет запрещать ввозить на территорию небольшими партиями. Если так уж [человек] хочет это делать, то пожалуйста», — сказал он.

Нацеленность законопроекта на массовый общественный отказ от курения вейпов депутат не отрицает. По его словам, курение вейпов — это «эпидемия, которая захватила детей», при этом «задача стоит в том, чтобы [не только молодежь, но] и взрослые отказались от этой пагубной привычки».