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На ЗАЭС вывели из строя высоковольтную линию энергоснабжения из-за обстрела ВСУ

Единственная линия энергоснабжения 330 кВ «Ферросплавная-1» ЗАЭС выведена из строя
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Константин Михальчевский/РИА Новости

Единственная линия энергоснабжения 330 кВ «Ферросплавная-1» Запорожской атомной электростанции (АЭС) была выведена из строя из-за обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в пресс-службе станции.

«Из-за ночного обстрела объектов энергетической инфраструктуры области, в частности тепловой станции, линия энергоснабжения 330кВ «Ферросплавная-1» выведена из строя на неопределенный срок», — говорится в сообщении.

В настоящий момент специалисты определяют сроки восстановления оборудования.

В пресс-службе станции также напомнили, что линия энергоснабжения 330кВ «Ферросплавная-1» была отключена 11 февраля, электроснабжение станции происходит по линии 750 кВ «Днепровская».

До этого директор по связям с общественностью ЗАЭС Евгения Яшина сообщила, что ЗАЭС не получила повреждений в результате обстрела со стороны ВСУ Запорожской ТЭС.

При этом агентство сообщает, что в Энергодаре временно отключили водоснабжение после удара ВСУ по Запорожской ТЭС.

В ночь на 14 февраля ВСУ атаковали в Запорожской области береговую линию Энергодара. Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов рассказал, что в результате обстрела на территории города разрушений не зафиксировано, также нет информации о пострадавших.

Ранее власти Энергодара назвали атаки на город терактом.

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