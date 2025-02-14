ВСУ нанесли удар по Энергодару

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали береговую линию Энергодара в Запорожской области, это город-спутник Запорожской АЭС. Об этом РИА Новости сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

«Украинские боевики ночью открыли огонь по Энергодару. Удары пришлись по береговой линии Днепра, примыкающей к городу», — заявил Рогов.

Он добавил, что в результате обстрела на территории города разрушений не зафиксировано, также нет информации о пострадавших.

Энергодар уже подвергался атаке со стороны украинских войск в четверг, 13 февраля — временно исполняющий обязанности главы администрации Энергодара Максим Пухов сообщил, что беспилотник ВСУ) нейтрализовали при попытке атаковать город-спутник Запорожской АЭС.

Он отметил, что пострадавших и разрушений в результате попытки атаки нет.

Ранее власти Энергодара назвали атаки на город терактом.