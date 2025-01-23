Власти Энергодара назвали атаки ВСУ на город терактом

Врио главы города-спутника Запорожской АЭС Энергодара Максим Пухов назвал атаки украинских военных на город терактом. Его слова передает РИА Новости.

«Мишенью атак ни в коем случае не должны становиться мирные жители», — пояснил Пухов.

Он уточнил, что атаки ВСУ нацелены на жилую застройку и гражданскую инфраструктуру города.

До этого ВСУ с помощью по меньшей мере четырех беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) атаковали город — спутник Запорожской АЭС Энергодар. Возгораний в результате атаки дронов не произошло, пострадавших нет. Информация о разрушениях также не поступала.

17 января генеральный директор организации Рафаэль Гросси сообщал, что инспекторы Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) продолжают докладывать о ежедневных взрывах возле Запорожской атомной электростанции.

Ранее в Росатоме рассказали о технологической ситуации на ЗАЭС.