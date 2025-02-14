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В Энергодаре отключили водоснабжение после удара ВСУ по Запорожской ТЭС

В Энергодаре отключили водоснабжение из-за низкого напряжения в электросети
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Shutterstock/Creative Cat Studio

Насосная станция в городе — спутнике Запорожской АЭС будет временно остановлена из-за низкого напряжения в электросети в результате ночных ударов Вооруженных сил Украины (ВСУ) из ствольной артиллерии по Запорожской Тепловой электростанции. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на администрацию города.

«В связи с низким и нестабильным напряжением в городской электросети принято решение временно остановить насосную станцию. Водоснабжение будет отключено с 9:00 до стабилизации напряжения в сети», — говорится в сообщении.

В свою очередь в Telegram-канале Министерства энергетики Запорожской области сообщили, что в результате обстрела энергетическое оборудование получило критические повреждения, что привело к отключению электроснабжения более чем 50 тысяч абонентов. Отсутствие электроснабжения наблюдается в г. Энергодар, Каменка-Днепровском и Веселовском муниципальных округах. В настоящее время специалисты в усиленном режиме работают над восстановлением электроснабжения.

В ночь на 14 февраля ВСУ атаковали в Запорожской области береговую линию Энергодара. Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов рассказал, что в результате обстрела на территории города разрушений не зафиксировано, также нет информации о пострадавших.

Ранее власти Энергодара назвали атаки на город терактом.

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