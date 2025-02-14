ЗАЭС не пострадала после обстрела Запорожской ТЭС со стороны ВСУ

Запорожская атомная станция не получила повреждений в результате обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) Запорожской ТЭС, находящейся рядом с атомной станцией. Об этом РИА Новости сообщил директор по связям с общественностью ЗАЭС Евгения Яшина.

Она отметила, что Запорожская АЭС продолжает работать в прежнем режиме.

«ЗАЭС в результате обстрела не пострадала», — сказала Яшина.

Запорожская ТЭС находится в непосредственной близости от Запорожской АЭС.

При этом агентство сообщает, что в Энергодаре временно отключили водоснабжение после удара ВСУ по Запорожской ТЭС.

В ночь на 14 февраля ВСУ атаковали в Запорожской области береговую линию Энергодара. Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов рассказал, что в результате обстрела на территории города разрушений не зафиксировано, также нет информации о пострадавших.

Ранее власти Энергодара назвали атаки на город терактом.