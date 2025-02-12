Лидеру «Левого фронта» Удальцову продлили арест по делу об оправдании терроризма

Мосгорсуд продлил срок ареста лидеру «Левого фронта» Сергею Удальцову по делу об оправдании терроризма. Об этом сообщил РИА Новости его адвокат Дмитрий Аграновский.

По словам юриста, суд продлил его подзащитному арест до 11 апреля.

В январе 2024 года в квартиру к Сергею Удальцову пришли с обысками. На следующий день Басманный суд арестовал его до 15 февраля. Удальцов проходит подозреваемым по делу об оправдании терроризма. Поводом послужил пост в его Telegram-канале в поддержку членов марксистского кружка из Уфы, осужденных за терроризм. Удальцову может грозить до семи лет лишения свободы. Удальцов свою вину не признает.

Аграновский сообщал, что защита обвиняемого в оправдании терроризма координатора «Левого фронта» подала апелляцию на решение суда продлить арест подсудимому. По словам Аграновского, защита считает решение о продлении ареста необоснованным и незаконным и требует его отмены.

В феврале того же года Росфинмониторинг включил Удальцова в перечень экстремистов и террористов.

Ранее адвокат Удальцова рассказал «Газете.Ru» о его содержании в СИЗО.