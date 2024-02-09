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Координатора «Левого фронта» внесли в перечень террористов и экстремистов

Росфинмониторинг внес лидера «Левого фронта» Удальцова в перечень террористов

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Алексей Куденко/РИА Новости

Росфинмониторинг внес координатора «Левого фронта» Сергея Удальцова в перечень террористов и экстремистов. Об этом сообщается на сайте ведомства.

«Удальцов Сергей Станиславович, 16.02.1977 г.р., г. Москва», — указано в перечне.

До этого Удальцова арестовали по решению Басманного суда Москвы.
Сам активист на заседании суда вину не признал.

Столичный суд по просьбе следствия рассмотрел ходатайство об аресте в закрытом режиме. По мнению обвинения, документы для обоснования заключения под стражу являются тайной, которая охраняется законом страны.

Утром 11 января к Удальцову пришли с обыском. Сотрудники Следственного комитета задержали активиста по делу об оправдании терроризма в интернете (часть 2 статьи 205.2 Уголовного кодекса России).

По словам его адвоката Виолетты Волковой, позиция обвинения основана на посте активиста в соцсетях. Сам Удальцов позже уточнил, что речь идет о постах «в поддержку ребят из Уфы, которых арестовали якобы за терроризм». В случае обвинительного приговора ему грозит до семи лет лишения свободы.

Ранее были раскрыты новые детали уголовного дела против Удальцова.

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