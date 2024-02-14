«Держится бодро»: адвокат рассказал о состоянии Сергея Удальцова в СИЗО

Дмитрий Аграновский, адвокат координатора «Левого фронта» Сергея Удальцова, заявил «Газете.Ru», что планирует в ближайшее время обжаловать решение о продлении срока содержания активиста под стражей. Он отметил, что жалоб на содержание у Удальцова нет.

«Решение считаю несправедливым, незаконным, необоснованным. Будем обязательно обжаловать, подадим жалобы в ближайшее время. Что касается самого Сергея, у него вообще достаточно хорошая психика, поэтому выглядит он нормально, вполне адекватно ситуации, держится бодро. Жалоб на содержание у нас нет, жалоб на какую-то процедуру, на обращение со стороны следствия или со стороны конвоя, сотрудников СИЗО, тоже у нас нет. Надо отметить, что все весьма вежливо и даже я бы сказал уважительно, но общей ситуации это не отменяет. Конечно, будем решение о продлении срока содержания под стражей обжаловать», — сказал Аграновский.

11 января в дом к координатору «Левого фронта» Сергею Удальцову пришли с обысками. На следующий день Басманный суд арестовал его до 15 февраля. Удальцов проходит подозреваемым по делу об оправдании терроризма. Ему может грозить до семи лет лишения свободы.

Политик не согласен с выдвинутыми против него обвинениями. Он заявил, что поводом для преследования стали его посты в соцсетях в поддержку членов марксистского кружка из Уфы.

9 февраля Росфинмониторинг внес Удальцова в перечень террористов и экстремистов.

Ранее в КПРФ сообщили, что внесение Удальцова в экстремистский список не лишит его жену Анастасию мандата депутата Госдумы.