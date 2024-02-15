Защита Сергея Удальцова обжаловала продление его ареста

Защита обвиняемого в оправдании терроризма координатора «Левого фронта» Сергея Удальцова подала апелляцию на решение суда продлить арест подсудимому. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на адвоката Удальцова Дмитрия Аграновского.

По словам Аграновского, защита считает решение о продлении ареста необоснованным и незаконным и требует его отмены.

11 января в дом к Сергею Удальцову пришли с обысками. На следующий день Басманный суд арестовал его до 15 февраля. Удальцов проходит подозреваемым по делу об оправдании терроризма. Поводом послужил пост в его телеграм-канале в поддержку членов марксистского кружка из Уфы, осужденных за терроризм. Ему может грозить до семи лет лишения свободы.

14 февраля суд продлил Удальцову меру пресечения до 15 мая текущего года.

Ранее адвокат Удальцова рассказал «Газете.Ru» о его содержании в СИЗО.