«Русский дом» в Баку начал освобождать помещение

Представительство Россотрудничества в столице Азербайджана («Русский дом») начало освобождать помещение. Об этом представитель центра рассказал ТАСС.

11 февраля в Баку начались работы по демонтажу вывески со здания. В этот же день Русский дом приостановил работу по требованию МИД Азербайджана.

6 февраля Азербайджан направил России ноту с требованием прекратить деятельность «Русского дома» в Баку, ссылаясь на отсутствие у него юридической регистрации и серьезные нарушения местного законодательства. Глава Россотрудничества Евгений Примаков подтвердил получение ноты и отметил, что российская сторона неоднократно обращалась к азербайджанским властям с просьбой о содействии в регистрации, но безрезультатно.

В тот же день официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что Россия готова выполнить требования Баку, касающиеся регистрации Российского информационно-культурного центра «Русский дом» в азербайджанской столице.

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