Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Азербайджане потребовали закрыть российский культурный центр

Примаков: Баку потребовал закрыть Русский дом из-за отсутствия регистрации
close
Владимир Федороенко/РИА Новости

Азербайджанские власти потребовали закрыть Российский информационно-культурный центр (Русский дом) в Баку в связи с отсутствием у него юридической регистрации. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» рассказал руководитель Россотрудничества Евгений Примаков.

Он отметил, что Россотрудничество и посольство РФ в Азербайджане неоднократно обращались в министерство юстиции и внешнеполитическое ведомство республики. Они просили власти страны помочь с регистрацией культурного центра, уточнил специалист.

«Мы всегда были готовы это сделать, однако наши призывы все оставались без ответа», — сказал Примаков.

До этого он сообщил, что азербайджанские власти направили ноту о необходимости зарегистрировать Русский дом в Баку. По словам главы Россотрудничества, руководство республики потребовало зарегистрировать учреждение в качестве юридического лица и в соответствии с местным законодательством.

В январе текущего года телеканал Baku.tv обнародовал репортаж о Русском доме в столице Азербайджана. Тогда журналисты заявили, что российский культурный центр якобы имеет отношение к шпионской деятельности. Комментируя ситуацию, Примаков сообщил о подготовке судебного иска о защите деловой репутации против данного СМИ.

Ранее в МИД РФ назвали безосновательными обвинения против Русского дома в Азербайджане.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами