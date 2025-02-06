В Азербайджане потребовали закрыть российский культурный центр

Азербайджанские власти потребовали закрыть Российский информационно-культурный центр (Русский дом) в Баку в связи с отсутствием у него юридической регистрации. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» рассказал руководитель Россотрудничества Евгений Примаков.

Он отметил, что Россотрудничество и посольство РФ в Азербайджане неоднократно обращались в министерство юстиции и внешнеполитическое ведомство республики. Они просили власти страны помочь с регистрацией культурного центра, уточнил специалист.

«Мы всегда были готовы это сделать, однако наши призывы все оставались без ответа», — сказал Примаков.

До этого он сообщил, что азербайджанские власти направили ноту о необходимости зарегистрировать Русский дом в Баку. По словам главы Россотрудничества, руководство республики потребовало зарегистрировать учреждение в качестве юридического лица и в соответствии с местным законодательством.

В январе текущего года телеканал Baku.tv обнародовал репортаж о Русском доме в столице Азербайджана. Тогда журналисты заявили, что российский культурный центр якобы имеет отношение к шпионской деятельности. Комментируя ситуацию, Примаков сообщил о подготовке судебного иска о защите деловой репутации против данного СМИ.

Ранее в МИД РФ назвали безосновательными обвинения против Русского дома в Азербайджане.