«Я не расстроился»: Валуеву запретили въезд в Азербайджан после критики закрытия Русского дома

Депутат Госдумы Николай Валуев эмоционально отреагировал на решение азербайджанских властей закрыть Русский дом в Баку. Теперь ему запрещен въезд в страну. В разговоре с «Газетой.Ru» парламентарий отметил, что удивлен, но не расстроен. Он также добавил, что «особо и не стремился в те места».

Депутату Госдумы Николаю Валуеву запретили въезд в Азербайджан из-за его «оскорбительных высказываний и угроз в адрес азербайджанского народа и страны», сообщил пресс-секретарь министерства иностранных дел республики Айхан Гаджизаде.

По словам дипломата, Валуев не первый российский депутат, кто стал персоной нон грата. Также в этом списке Константин Затулин и Виталий Милонов.

«В отношении лиц, выступающих против суверенитета, территориальной целостности и народа Азербайджана, будут и впредь приниматься соответствующие меры в рамках законодательства нашей страны», — заключил дипломат.

Прощание с Русским домом

Предполагается, что поводом для запрета въезда стали слова Валуева о закрытии азербайджанскими властями Русского дома в Баку. Именно на этом сделали акцент азербайджанские журналисты на брифинге с Гаджизаде.

Почему закрывают Русский дом в Баку? 6 февраля Азербайджан потребовал закрыть Русский дом в Баку из-за проблем с юридической регистрацией. Его деятельность контролировало «Россотрудничество», которое также больше не сможет работать в республике.



При этом российские власти были готовы уладить все юридические проблемы и открыто заявили о своем решении, однако компромисса с азербайджанской стороной они не нашли.



Русский дом представлял интересы «Россотрудничества» с 1997 года. По словам сотрудников, они никогда не занимались политическими вопросами, только гуманитарными.

«Чем Россотрудничество не угодило? А это все из «дрючбы народов», сфер влияния и про пантюркизм. Беспокойство, так сказать, за чистоту отношений. Насколько известно в России нет такой структуры что-то типа Азерсотрудничества. Зато есть многочисленные «диаспоры». И эти диаспоры не про культурный обмен. Скорее про деньги. <...> И далеко не всегда деньги легальные, как бы так аккуратно выразиться», — написал Валуев (орфография и пунктуация автора сохранены — «Газета.Ru»).

В следующем посте он еще раз подчеркнул, что Азербайджан влияет на Россию с помощью диаспор , которые якобы являются центрами «силы, влияния, криминала и много чего еще», добавив, что культурный обмен стоит на последних местах.

«Пусть уже в конце концов создают свои официальные Азерсотрудничество, Таджиксотрудничество, Узбексотрудничество, Киргизсотрудничество и проч. Разговаривать официально на основании уставов и ответственностей по общественному договору. Опять же без эмоций. Мы же не на базаре», — заключил Валуев.

«Оспаривать? А смысл?»

Валуев в беседе с «Газетой.Ru» заявил, что удивлен решением азербайджанских властей, но не будет его обжаловать:

«Удивлен. Смотрите мой Telegram-канал, делайте выводы. Если это может являться причиной для вот такого решения, наверное, такие эмоции. Я не расстроился совершенно по этому поводу. Я не могу понять, как над дипломатией эмоции? Истинные причины мне непонятны. Оспаривать? А смысл? Я особо не стремился в те места».

Однако Валуев все же хочет получить официальный документ, который подтверждает запрет на въезд в Азербайджан. Он намерен отправить запрос, так как никакого официального сообщения о таком решении не получал.

Азербайджанцы угрожают журналистке

Главный редактор «Регнума» Марина Ахмедова в своем Telegram-канале также прокомментировала закрытие Русского дома в Баку, пошутив, что аналогичное представительство находится в Москве на «Садоводе» и в «Фудсити» . После этого ей стали поступать угрозы.

«Это надо иметь бескрайнюю наглость, чтобы угрожать мне в моей стране и запрещать о чем либо писать. Видимо, люди из Фудсити и Садовода перенервничали. Но понервничать придется еще — все передам соответствующим службам», — написала Ахмедова (орфография и пунктуация сохранены — «Газета.Ru»).

Журналистка считает, что диаспоры — зло, поэтому она работает над тем, чтоб искоренить их. По словам Ахмедовой, ей угрожают и представители СБУ. По факту произошедшего возбудили уголовное дело.

Причина в авиакатастрофе: Азербайджан потребовал закрыть Русский дом Азербайджан решил прекратить работу российского агентства Россотрудничество и закрыть Русский дом в Баку... 07 февраля 08:51

«За всем этим как-то не удалось прокомментировать миллион долларов, выделенный президентом Азербайджана Украине на гуманитарные нужды. Гуманитарные нужды Украины мы знаем — она всегда закупает оружие, БПЛА. А Алиев выделяет эту помощь недолго спустя после того, как случилась трагедия с азербайджанским самолетом, пострадавшим из-за украинских БПЛА», — отметила Ахмедова.

Она добавила, что на месте азербайджанцев она бы спросила у президента республики Ильхама Алиева, почему он «отблагодарил Украину».