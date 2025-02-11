В Баку уберут вывеску со здания, где располагался Русский дом

В Баку начались работы по демонтажу вывески со здания, где располагался Российский информационно-культурный центр «Русский дом». Об этом сообщил представитель организации, передает ТАСС.

«Да, начали демонтировать. Пока убрали только надпись на русском языке», — сказал представитель Русского дома.

6 февраля Азербайджан направил России ноту с требованием прекратить деятельность Русского дома в Баку, ссылаясь на отсутствие у него юридической регистрации и серьезные нарушения местного законодательства. Глава Россотрудничества Евгений Примаков подтвердил получение ноты и отметил, что российская сторона неоднократно обращалась к азербайджанским властям с просьбой о содействии в регистрации, но безрезультатно.

В тот же день официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что Россия готова выполнить требования Баку, касающиеся регистрации Российского информационно-культурного центра «Русский дом» в азербайджанской столице.

Ранее в Россотрудничестве начали готовить иск против телеканала Baku.tv, обвинившего Русский дом в Азербайджане в шпионской деятельности.