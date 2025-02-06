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В МИД РФ высказались о ситуации вокруг Русского дома в Азербайджане

Захарова: Москва готова выполнить требования по регистрации Русского дома в Баку
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Рамиль Ситдиков/РИА «Новости»

Москва готова выполнить требования Баку, касающиеся регистрации Российского информационно-культурного центра (Русского дома) в азербайджанской столице. Об этом в ходе брифинга с журналистами заявила официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

Дипломат подтвердила, что российские власти получили от Азербайджана уведомление о прекращении работы учреждения.

«В ответ российская сторона выразила готовность выполнить необходимые действия для завершения регистрации Русского дома и сделать это в соответствии с законодательством <...> Азербайджанской Республики», — отметила она.

При этом Захарова добавила, что Москва не один раз обращалась к Баку с предложением обсудить статус учреждения по дипломатическим каналам. В связи с этим руководство страны рассчитывает на решение данного вопроса в положительном ключе, подытожила представитель МИД.

6 февраля глава Россотрудничества Евгений Примаков рассказал, что Азербайджан направил ноту о необходимости зарегистрировать Русский дом, расположенный в столице республики. В то же время Баку уведомил Москву о прекращении деятельности этого учреждения в связи с отсутствием у него юридической регистрации.

Ранее в Россотрудничестве начали готовить иск против телеканала Baku.tv, обвинившего Русский дом в Азербайджане в шпионской деятельности.

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