Русский дом в Баку приостановил свою деятельность

Русский дом в Баку заявил о приостановке работы по требованию МИД Азербайджана

Представительство Россотрудничества (Русский дом) в Баку принимает меры по приостановке своей работы. Об этом сообщается в Telegram-канале представительства российского ведомства в столице Азербайджана.

«В связи с требованием Министерства иностранных дел Азербайджанской Республики представительство Россотрудничества — Русский дом в Баку предпринимает меры по приостановлению своей деятельности», — отмечается в сообщении.

11 февраля в Баку начались работы по демонтажу вывески со здания, где располагался Российский информационно-культурный центр «Русский дом».

6 февраля Азербайджан направил России ноту с требованием прекратить деятельность Русского дома в Баку, ссылаясь на отсутствие у него юридической регистрации и серьезные нарушения местного законодательства. Глава Россотрудничества Евгений Примаков подтвердил получение ноты и отметил, что российская сторона неоднократно обращалась к азербайджанским властям с просьбой о содействии в регистрации, но безрезультатно.

В тот же день официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что Россия готова выполнить требования Баку, касающиеся регистрации Российского информационно-культурного центра «Русский дом» в азербайджанской столице.

Ранее Валуеву запретили въезд в Азербайджан после критики закрытия Русского дома.