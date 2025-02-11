Путин обсудит с правительством результаты диспансеризации детей и взрослых

Президент России Владимир Путин 12 февраля проведет совещания с правительством в формате видеоконференции. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Темой обсуждения станут результаты диспансеризации детей и взрослых в 2024 году. Свои доклады представят глава Минздрава Михаил Мурашко, губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский, который возглавляет комиссию Госсовета по направлению «Продолжительная и активная жизнь», а также руководитель исполнительного комитета Общероссийского общественного движения «Народный фронт «За Россию»» Михаил Кузнецов.

«Также будут рассмотрены текущие вопросы», — говорится в сообщении.

В январе Мурашко отмечал, что в 2025 году пройти профилактический осмотр или диспансеризацию смогут более 100 млн россиян. По его словам, для пациентов также будут функционировать выездные медицинские бригады, чтобы они могли пройти обследования рядом с местом жительства, работой или учебой.

Ранее врач назвал простой способ профилактики рака.