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Путин обсудит с правительством результаты диспансеризации детей и взрослых

Путин 12 февраля обсудит с кабмином результаты диспансеризации детей и взрослых
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Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Президент России Владимир Путин 12 февраля проведет совещания с правительством в формате видеоконференции. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Темой обсуждения станут результаты диспансеризации детей и взрослых в 2024 году. Свои доклады представят глава Минздрава Михаил Мурашко, губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский, который возглавляет комиссию Госсовета по направлению «Продолжительная и активная жизнь», а также руководитель исполнительного комитета Общероссийского общественного движения «Народный фронт «За Россию»» Михаил Кузнецов.

«Также будут рассмотрены текущие вопросы», — говорится в сообщении.

В январе Мурашко отмечал, что в 2025 году пройти профилактический осмотр или диспансеризацию смогут более 100 млн россиян. По его словам, для пациентов также будут функционировать выездные медицинские бригады, чтобы они могли пройти обследования рядом с местом жительства, работой или учебой.

Ранее врач назвал простой способ профилактики рака.

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