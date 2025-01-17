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Россиянам рассказали об особенностях прохождения диспансеризации в 2025 году

Глава Минздрава Мурашко: 100 млн россиян пройдут диспансеризацию в 2025 году
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В России на ближайшие три года сохраняются высокие объемы профилактических медицинских мероприятий, пройти профилактический осмотр или диспансеризацию в 2025 году смогут более 100 млн россиян. Об этом министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко написал в статье для kp.ru, комментируя Программу государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи с 2025 по 2027 год.

По его словам, для пациентов также будут функционировать выездные медицинские бригады, чтобы они могли пройти обследования рядом с местом жительства, работой или учебой. Впервые также установлены нормативы объемов проведения диспансеризации для оценки репродуктивного здоровья, чтобы выявлять нарушения репродуктивной системы на ранней стадии.

«В случае отсутствия в медицинской организации врача акушера-гинеколога, врача-уролога или врача-хирурга, прошедшего подготовку по вопросам репродуктивного здоровья, медицинская организация привлекает к проведению диспансеризации врачей иных медицинских организаций с обязательным информированием гражданина о дате и времени работы этих врачей не менее чем за 3 рабочих дня до назначения даты приема», — написал Мурашко.

Исследование медиахолдинга Rambler&Co и «СберСтрахования» до этого показало, что россияне стали реже регулярно следить за своим здоровьем. Только 16% россиян находят время на прохождение диспансеризации, 37% обращаются к врачам в случае внезапной болезни, а 34% — для контроля за хроническими заболеваниями.

Ранее сообщалось, что участникам СВО для координации медпомощи будут выделять специалиста из поликлиник.

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