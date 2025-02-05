Врач назвал простой способ профилактики рака

Если у человека появились симптомы онкологического заболевания, значит оно уже запущено. Об этом в беседе с «Радио 1» сообщил главный онколог министерства здравоохранения Московской области, кандидат медицинских наук Иван Каприн.

«К сожалению, когда человек чувствует симптомы и обращается к онкологу, это уже означает запущенность — третья или четвертая стадия. Потому что заболевание никак вначале себя не показывает. Оно очень тихое, долго сидит и растет», — объяснил специалист.

Именно поэтому нужно проходить диспансеризацию — она является ключевой точкой отсчета. Чем раньше будет обнаружено заболевание, тем больше шансов на полное выздоровление, подчеркнул он.

Биофизик Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ) Иван Красняков до этого рассказал, как выявить рак на ранней стадии.

По его словам, используются высокотехнологичные методы, такие как жидкостная биопсия, ПЭТ-КТ, МРТ с контрастом и низкодозовая КТ. Маммография, колоноскопия, Пап-тест и тест на ВПЧ играют важную роль в диагностике рака молочной железы, колоректального рака и предраковых изменений шейки матки. Комбинация этих методов повышает шансы обнаружить рак на 1-2 стадиях, когда лечение наиболее эффективно, отметил эксперт.

Ранее онколог объяснил рост заболеваемости раком в РФ.