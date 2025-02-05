Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Врач назвал простой способ профилактики рака

Врач Каприн: диспансеризация является лучшим способом профилактики рака
close
Freepik.com

Если у человека появились симптомы онкологического заболевания, значит оно уже запущено. Об этом в беседе с «Радио 1» сообщил главный онколог министерства здравоохранения Московской области, кандидат медицинских наук Иван Каприн.

«К сожалению, когда человек чувствует симптомы и обращается к онкологу, это уже означает запущенность — третья или четвертая стадия. Потому что заболевание никак вначале себя не показывает. Оно очень тихое, долго сидит и растет», — объяснил специалист.

Именно поэтому нужно проходить диспансеризацию — она является ключевой точкой отсчета. Чем раньше будет обнаружено заболевание, тем больше шансов на полное выздоровление, подчеркнул он.

Биофизик Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ) Иван Красняков до этого рассказал, как выявить рак на ранней стадии.

По его словам, используются высокотехнологичные методы, такие как жидкостная биопсия, ПЭТ-КТ, МРТ с контрастом и низкодозовая КТ. Маммография, колоноскопия, Пап-тест и тест на ВПЧ играют важную роль в диагностике рака молочной железы, колоректального рака и предраковых изменений шейки матки. Комбинация этих методов повышает шансы обнаружить рак на 1-2 стадиях, когда лечение наиболее эффективно, отметил эксперт.

Ранее онколог объяснил рост заболеваемости раком в РФ.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами