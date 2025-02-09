На Сахалине не нашли утечек с застрявшего балкера An Yang 2

Морспасслужба: на An Yang 2 две пробоины в балластных танках, без утечек нефти

На китайском балкере An Yang 2, севшем на мель на Сахалине, имеются две пробоины в балластных танках, однако утечек нефтепродуктов не обнаружено. Об этом сообщает Морспасслужба, ее информацию передает ТАСС.

«Балкер An Yang 2, снявшийся с якоря, не смог удержать управление и сел на мель за пределами акватории морского порта Невельск. По информации от капитана, имеются две пробоины в балластных танках, однако утечек нефтепродуктов не обнаружено», — сообщили в ведомстве.

Специалисты Морспасслужбы осмотрели акваторию от аварийного судна до береговой черты для проверки утечек нефтепродуктов. В результате следов разлива не выявили.

До этого «‎Росморречфлот» сообщил, что угрозы жизни экипажа судна нет.

Инцидент с китайским судном произошел вечером 8 февраля. Сухогруз находился в порту и принимал товары на борт, когда начался шторм. Затем судно направилось в открытое море, однако, по всей видимости, экипаж не справился с управлением, и оно село на мель. По окончании шторма водолазы исследуют его на наличие повреждений.

Позже стало известно, что следователи начали проверку. По данным ведомства, груженное углем судно, снимаясь с якоря, село на мель в районе морского порта. В СК заявили, что возможной причиной инцидента могли стать погодные условия.

В Невельском районе Сахалинской области ввели режим ЧС. Позже выяснилось, что корабль перевозил тысячу тонн угля, в качестве топлива на нем 54 тонны дизеля и 706 тонн мазута. Мазута в качестве груза на судне не было.

Ранее в Ростовской области теплоход с углем сел на мель.