Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Ростовской области теплоход с углем сел на мель

МЧС: в Ростовской области теплоход с углем сел на мель
close
РИА Новости

Теплоход Belfast cел на мель в акватории реки Дон возле Азова в Ростовской области. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на ГУ МЧС России по Ростовской области.

По информации ведомства, груженный углем теплоход следовал из Ростова-на-Дону в порт Молдовы.

«Экипаж 12 человек, пострадавших, разлива ГСМ нет», — указали в МЧС.

Уточняется, что судовой ход перекрыт не был. В настоящее время решается вопрос о привлечении буксира для снятия судна с мели.

15 декабря в Керченском проливе потерпели крушение два нефтяных танкера — «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239». Судна перевозили нефтепродукты и оказались в экстремальных погодных условиях: сильный шквалистый ветер и волнение моря до семи баллов стали причиной аварии. Произошел разлив нефтепродуктов, которые образовали на поверхности воды характерную пленку. Следственный комитет возбудил уголовные дела по факту нарушения правил эксплуатации судов. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Индии военный катер врезался в пассажирский паром.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами