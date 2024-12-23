МЧС: в Ростовской области теплоход с углем сел на мель

Теплоход Belfast cел на мель в акватории реки Дон возле Азова в Ростовской области. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на ГУ МЧС России по Ростовской области.

По информации ведомства, груженный углем теплоход следовал из Ростова-на-Дону в порт Молдовы.

«Экипаж 12 человек, пострадавших, разлива ГСМ нет», — указали в МЧС.

Уточняется, что судовой ход перекрыт не был. В настоящее время решается вопрос о привлечении буксира для снятия судна с мели.

15 декабря в Керченском проливе потерпели крушение два нефтяных танкера — «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239». Судна перевозили нефтепродукты и оказались в экстремальных погодных условиях: сильный шквалистый ветер и волнение моря до семи баллов стали причиной аварии. Произошел разлив нефтепродуктов, которые образовали на поверхности воды характерную пленку. Следственный комитет возбудил уголовные дела по факту нарушения правил эксплуатации судов. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Индии военный катер врезался в пассажирский паром.