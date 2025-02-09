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Режим ЧС ввели на Сахалине из-за севшего на мель грузового судна

МЧС: на Сахалине ввели режим ЧС после того, как село на мель грузовое судно

В Невельском районе Сахалинской области ввели режим ЧС после того, как на мель село иностранное грузовое судно. Среди находящихся на борту 20 человек пострадавших нет, сообщает МЧС по региону в официальном Telegram-канале.

Инцидент с китайским судном произошел вечером 8 февраля. Сухогруз находился в порту и принимал товары на борт, когда начался шторм. Затем судно направилось в открытое море, однако, по всей видимости, экипаж не справился с управлением, и оно село на мель. По окончании шторма водолазы исследуют его на наличие повреждений.

Позже стало известно, что следователи начали проверку. По данным ведомства, груженное углем судно, снимаясь с якоря, село на мель в районе морского порта. В СК заявили, что возможной причиной инцидента могли стать погодные условия.

4 февраля сообщалось, что к Сахалинской области приближается циклон, который пройдет через Холмский, Невельский, Долинский, Корсаковский, Анивский районы и город Южно-Сахалинск.

Ранее иранское судно село на мель в Астраханской области.

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