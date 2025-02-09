Следователи начали проверку ситуации с севшим на мель на Сахалине судном

Следователи начали проверку инцидента с иностранным судном, которое село на мель у побережья Невельского района на Сахалине. Об этом сообщила пресс-служба Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК России.

По данным ведомства, груженное углем судно, снимаясь с якоря, село на мель в районе морского порта. В СК заявили, что возможной причиной инцидента могли стать погодные условия.

«Пострадавших нет. Разлива нефтепродуктов и утраты груза нет», — добавили в СК.

Инцидент с китайским судном произошел вечером 8 февраля. На борту судна находятся 20 членов экипажа. Сухогруз находился в порту и принимал товары на борт, когда начался шторм. Затем судно начало идти в открытое море, однако, по всей видимости, экипаж не справился с управлением и оно село на мель. По окончании шторма водолазы исследуют его на наличие повреждений.

Ранее иранское судно село на мель в Астраханской области.