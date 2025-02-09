Стало известно о состоянии экипажа судна An Yang 2, севшего на мель на Сахалине

Росморречфлот: угрозы жизни экипажа судна, севшего на мель на Сахалине, нет

В Росморречфлоте сообщили, что угрозы жизни экипажа судна An Yang 2, который сел на мель на Сахалине, нет. Об этом пишет РИА Новости.

В ведомстве уточнили, что все судовые системы в рабочем состоянии.

Инцидент с китайским судном произошел вечером 8 февраля. Сухогруз находился в порту и принимал товары на борт, когда начался шторм. Затем судно направилось в открытое море, однако, по всей видимости, экипаж не справился с управлением, и оно село на мель. По окончании шторма водолазы исследуют его на наличие повреждений.

Позже стало известно, что следователи начали проверку. По данным ведомства, груженное углем судно, снимаясь с якоря, село на мель в районе морского порта. В СК заявили, что возможной причиной инцидента могли стать погодные условия.

В Невельском районе Сахалинской области ввели режим ЧС. Позже выяснилось, что корабль перевозил тысячу тонн угля, в качестве топлива на нем 54 тонны дизеля и 706 тонн мазута. Мазута в качестве груза на судне не было.

Следов разлива нефтепродуктов и загрязнения акватории также нет, уточнили в Росморречфлоте.

Ранее в Ростовской области теплоход с углем сел на мель.