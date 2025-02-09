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Госдума приоритетно рассмотрит проект об индексации военных пенсий

Володин: Госдума рассмотрит проект об индексации пенсий военным пенсионерам
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Bulkin Sergey/news.ru/Global Look Press

Госдума рассмотрит проект об индексации пенсий военным пенсионерам в приоритетном порядке. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин, его цитирует официальный Telegram-канал ГД.

«Проиндексировать пенсии военным поручил президент РФ Владимир Путин. Важно, что индексация будет проведена с 1 января 2025 года.. Законопроект будет рассмотрен Госдумой в приоритетном порядке с тем, чтобы военные пенсионеры и приравненные к ним пенсионеры правоохранительных органов как можно быстрее получили повышенные выплаты. Наша задача - поддержать тех, кто многие годы своей жизни защищал страну и граждан, обеспечивал безопасность и правопорядок», — прокомментировал Володин.

8 февраля в Госдуму внесли законопроект, который предполагает индексацию военных пенсий с учетом фактической инфляции в 2024 году, составившей 9,5%, для военнослужащих-пенсионеров и членов их семей.

На днях премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что пенсии военных пенсионеров в России по поручению президента будут дополнительно проиндексированы на 4,4%. По словам главы Правительства, законопроект о доиндексации военных пенсий уже готов.

В конце 2025 года сообщалось, военные пенсии увеличат на 4,5% только с октября текущего года. Об этом говорила депутат Государственной думы, член комитета по социальной политике Светлана Бессараб. Она подчеркнула, что после последнего повышения процент замещения пенсий для военнослужащих составил 89,83%, что выше показателей, которые установлены соответствующими нормами законодательства.

Ранее депутат назвал условие для получения пенсии в 110 тыс. рублей.

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