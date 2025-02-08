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В Госдуму внесли законопроект об увеличении военных пенсий

В Госдуму РФ внесли законопроект о повышении военных пенсий с учетом инфляции
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Александр Кряжев/РИА «Новости»

В Государственную думу РФ внесли законопроект о повышении военных пенсий с 1 января 2025 года. Об этом сообщает РИА Новости.

«‎Законопроектом предлагается увеличить размер денежного довольствия, учитываемого при исчислении пенсии в соответствии со статьей 43 Закона Российской Федерации», – говорится в пояснительной записке.

Законопроект предполагает индексацию военных пенсий с учетом фактической инфляции в 2024 году, составившей 9,5%, для военнослужащих-пенсионеров и членов их семей.

На днях премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что пенсии военных пенсионеров в России по поручению президента будут дополнительно проиндексированы на 4,4%. По словам главы Правительства, законопроект о доиндексации военных пенсий уже готов.

О том, что в России будут проиндексированы страховые и военные пенсии, социальные выплаты и пособия в соответствии с фактической инфляцией, в конце января объявил президент страны Владимир Путин во время совещания с правительством по экономическим вопросам.

Ранее депутат назвал условие для получения пенсии в 110 тыс. рублей.

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